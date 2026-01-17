ಶನಿವಾರ, 17 ಜನವರಿ 2026
ಮುಂಡರಗಿ: ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಧ್ರುವತಾರೆ ಅನ್ನದಾನೀಶ್ವರ ಶ್ರೀ

160ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗ್ರಂಥಗಳ ರಚನೆ; ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಪಠ್ಯವಾದ ಶ್ರೀಗಳ ಬರಹಗಳು
ಕಾಶೀನಾಥ ಬಿಳಿಮಗ್ಗದ
Published : 17 ಜನವರಿ 2026, 5:34 IST
Last Updated : 17 ಜನವರಿ 2026, 5:34 IST
ಮುಂಡರಗಿಯ ಅನ್ನದಾನೀಶ್ವರ ಮಾಹಾಸ್ವಾಮಿಜಿಗಳ ಸಮಗ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಪುಟಗಳು
