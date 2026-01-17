ಶನಿವಾರ, 17 ಜನವರಿ 2026
gadaga
ನರೇಗಲ್:‌ ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಹಂದಿಗಳ ಸರಣಿ ಸಾವು

ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ರೋಗ ಭೀತಿ; ಸ್ಥಳಾಂತರಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ
ಚಂದ್ರು ಎಂ. ರಾಥೋಡ್‌
Published : 17 ಜನವರಿ 2026, 5:34 IST
Last Updated : 17 ಜನವರಿ 2026, 5:34 IST
ನರೇಗಲ್‌ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಂದಿಗಳ ಮಾಲೀಕರ ಜತೆಗೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದರು
ನರೇಗಲ್‌ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಂದಿಗಳ ಮಾಲೀಕರ ಜತೆಗೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದರು
ಹಂದಿಗಳು ಮಿತಿಮೀರಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪುತ್ತಿರುವ ಕುರಿತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ದೂರುಗಳು ಬರುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
–ಮಲ್ಲೇಶ ಪಚ್ಚಿ ,ಪ್ರಭಾರ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ನರೇಗಲ್‌ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ
ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಹಂದಿ ಮಾಲೀಕರು ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದರೆ ಹಂದಿ ರಕ್ತದ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುವುದು
–ಡಾ.ಲಿಂಗಯ್ಯ ಗೌರಿ, ಪಶು ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ನರೇಗಲ್‌
ಹಂದಿಗಳ ಸಾವಿನಿಂದ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದ ಭೀತಿ ಆವರಿಸಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತ ರೋಗ ಪಸರಿಸದಂತೆ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕಿದೆ
–ಲಕ್ಷ್ಮವ್ವ ಇಟಗಿ ಜ್ಯೋತಿ ರಾಥೋಡ್‌, 3ನೇ ವಾರ್ಡ್‌ ನಿವಾಸಿ
