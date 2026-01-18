ಭಾನುವಾರ, 18 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictgadaga
ADVERTISEMENT

ಶಿವಲಿಂಗ ಪಾಣಿಪೀಠ ಮಾದರಿಯ ಕಲ್ಲು ಪತ್ತೆ

2ನೇ ದಿನದ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ 2.5 ಅಡಿಗಳಷ್ಟು ಉತ್ಖನನ: ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯಷ್ಟು ಮಡಿಕೆ ಚೂರುಗಳು ಗೋಚರ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 18 ಜನವರಿ 2026, 4:17 IST
Last Updated : 18 ಜನವರಿ 2026, 4:17 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಉತ್ಖನನದ ವೇಳೆ ಶನಿವಾರ ಗೋಚರಿಸಿದ ಪ್ರಾಚ್ಯಾವಶೇಷ
ಉತ್ಖನನದ ವೇಳೆ ಶನಿವಾರ ಗೋಚರಿಸಿದ ಪ್ರಾಚ್ಯಾವಶೇಷ
ಲಕ್ಕುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಉತ್ಖನನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಗದಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಎಚ್‌.ಕೆ.ಪಾಟೀಲ ಭಾನುವಾರ ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಪಾರಂಪರಿಕ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ ಜತೆಗೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ
ಶರಣು ಗೋಗೇರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಆಯುಕ್ತ
gadaga

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT