<p><strong>ಹಾಸನ:</strong> 'ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಲೆನಾಡು ಭಾಗದ ಹಲವು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿರುವ ಶಾಂತ ಸ್ವಭಾವದ ಕಾಡಾನೆ 'ಭೀಮ'ನನ್ನು ನೋಡಲು ಜನ ಮುಗಿ ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದು, ಅದರ ಫೋಟೊ ತೆಗೆಯುವುದು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೊ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸುವುದನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ಡಿಎಫ್ ಒ ಸೌರಭ್ ಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಈ ಕುರಿತು ಶನಿವಾರ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿರುವ ಅವರು, 'ಇಲಾಖೆಯ ಇಟಿಎಫ್ ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಯೂ ಭೀಮನ ಚಲನವಲನವನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅದು ಸಂಚರಿಸುವಾಗ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸದಂತೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನೂ ನೀಡಲಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಪಕ್ಷಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು, ಜೀವವೈವಿಧ್ಯವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ವನ್ಯಜೀವಿ (ರಕ್ಷಣೆ) ಕಾಯ್ದೆ, 1972 (ಡಬ್ಲ್ಯ ಪಿಎ) ಅನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ನೀಡುವುದು ಅಪರಾಧ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಸುರಕ್ಷತೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಜನ 'ಭೀಮ'ನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಬಾರದು. ಕಾಡುಪ್ರಾಣಿ ಯಾವಾಗ, ಹೇಗೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗದು. ಭೀಮನ ಸಮೀಪ ಹೋಗಿ ಫೋಟೊ, ವಿಡಿಯೊ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿದರೆ, ಸೆಲ್ಫಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಇಟಿಎಫ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ 'ಭೀಮ'ನನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಇಲಾಖೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>