ಮಂಗಳವಾರ, 13 ಜನವರಿ 2026
ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ| ಪಕ್ಷದ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ತರಲು ಹುನ್ನಾರ: ಎಚ್‌.ಡಿ. ರೇವಣ್ಣ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 13 ಜನವರಿ 2026, 5:35 IST
Last Updated : 13 ಜನವರಿ 2026, 5:35 IST
ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮುಖಂಡರು ಪ್ರತಿ ಹೋಬಳಿಯಿಂದ 5 ಸಾವಿರ ಜನರನ್ನು ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ಕರೆತಂದು ದೇವೇಗೌಡರ ಮೇಲಿಟ್ಟಿರುವ ಅಭಿಮಾನ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿ
ಎಚ್‌.ಡಿ. ರೇವಣ್ಣ ಶಾಸಕ
HassanHD Revanna

