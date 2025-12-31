ಬುಧವಾರ, 31 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
Homedistricthasana
ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿಯಿಂದ ಭೂಮಿಗೆ ಅನುಕೂಲ: ಡಿ.ಸಿ.ಲತಾಕುಮಾರಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 31 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:14 IST
Last Updated : 31 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:14 IST
ಹಳೇಬೀಡು ಸಮೀಪದ ಪುಷ್ಪಗಿರಿಯ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕೆ.ಎಸ್.ಲತಾಕುಮಾರಿ ಹಾಗೂ ಸೋಮಶೇಖರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ರೈತರು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು
Hasanahalebidu

