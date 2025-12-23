ಮಂಗಳವಾರ, 23 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistricthasana
ADVERTISEMENT

ಶಾಂತಲಾ ಮಹೋತ್ಸವ: ವೈಭವದ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಮನಸೋತ ಜನ

ಶಾಂತಲಾ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಅದ್ಧೂರಿ ಚಾಲನೆ: ಕಲಾತಂಡ ಸೊಬಗು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಂಡ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು
ಎಚ್.ಎಸ್. ಅನಿಲ್‌ಕುಮಾರ್
Published : 23 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 3:20 IST
Last Updated : 23 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 3:20 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಹಳೇಬೀಡಿನಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಸಂಜೆ ನಡೆದ ಶಾಂತಲಾ ಉತ್ಸವದ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜಗೆರೆ ಶಿವಣ್ಣ ಅವರ ಜೋಕರ್ ಗೊಂಬೆ ತಂಡ ಭಾಗವಹಿಸಿತ್ತು
ಹಳೇಬೀಡಿನಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಸಂಜೆ ನಡೆದ ಶಾಂತಲಾ ಉತ್ಸವದ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜಗೆರೆ ಶಿವಣ್ಣ ಅವರ ಜೋಕರ್ ಗೊಂಬೆ ತಂಡ ಭಾಗವಹಿಸಿತ್ತು
ಹಳೇಬೀಡಿನಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಸಂಜೆ ನಡೆದ ಶಾಂತಲಾ ಉತ್ಸವದ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಅರಸೀಕೆರೆ ಬೋರನಹಳ್ಳಿ ಶ್ರೀರಾಮ ಸಂಘದ ಗಾರುಡಿಗ ಗೊಂಬೆ ವೇಷಧಾರಿಗಳು
ಹಳೇಬೀಡಿನಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಸಂಜೆ ನಡೆದ ಶಾಂತಲಾ ಉತ್ಸವದ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಅರಸೀಕೆರೆ ಬೋರನಹಳ್ಳಿ ಶ್ರೀರಾಮ ಸಂಘದ ಗಾರುಡಿಗ ಗೊಂಬೆ ವೇಷಧಾರಿಗಳು
Hasana

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT