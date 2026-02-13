ಶುಕ್ರವಾರ, 13 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ | ಮಯೂರ ವನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಇಕೊ ಕ್ಲಬ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 13 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 7:37 IST
Last Updated : 13 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 7:37 IST
ಶಾಲಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿಯ ವತಿಯಿಂದ ಬಿ.ರಾಘವೇಂದ್ರರನ್ನು ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು.
ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ಹೋಬಳಿಯ ಕಬ್ಬಾಳು ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಇಕೊ ಕ್ಲಬ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬೆಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು
Hasana

