ಅರಸೀಕೆರೆ| ಹೆಚ್ಚಿದ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳ ಹಾವಳಿ: ಶ್ವಾನಗಳ ಸ್ಥಳಾಂತರಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯ

ಎ.ಎಸ್. ರಮೇಶ್
Published : 4 ಜನವರಿ 2026, 7:25 IST
Last Updated : 4 ಜನವರಿ 2026, 7:25 IST
ನಾಯಿಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಹಾಗೂ ಹಲವರಿಗೆ ಕಚ್ಚಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ದೂರುಗಳು ಬಂದಿದ್ದು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಶೀಘ್ರವೇ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು
ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ನಗರಸಭೆ ಪೌರಾಯುಕ್ತ
ಹಾಸನ ರಸ್ತೆಯ ಸುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳ ಹಾವಳಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಬೇರೆಡೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಬೇಕು
ಶಿವನ್ ರಾಜ್‌ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡ
