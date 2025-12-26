ಶುಕ್ರವಾರ, 26 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್: ಚರ್ಚ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ

ಸಡಗರ–ಸಂಭ್ರಮದ ಆಚರಣೆ | ಕೇಕ್‌ ವಿತರಿಸಿ ಶುಭಾಶಯ ವಿನಿಮಯ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 26 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 3:11 IST
Last Updated : 26 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 3:11 IST
ಹಾವೇರಿ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಜಿ ರೇಣುಕಾ ದೇವಧರ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬಳಿಯ ಚರ್ಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಸ್ತ್‌ ಸಮುದಾಯದ ಜನರು ಗುರುವಾರ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು
Haveri

