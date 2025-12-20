ಶನಿವಾರ, 20 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಹಾವೇರಿ: ಮರಿ ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ‘ಧಾರ್ಮಿಕ’ ನವ ಕ್ರಾಂತಿ

ಹಿಂದೂ, ಮುಸ್ಲಿಂ, ಜೈನ್, ಕ್ರೈಸ್ತ್‌ರ ಸಾಲು ಸಾಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ | ಯಾಲಕ್ಕಿ ಕಂಪಿನ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ವಧರ್ಮದ ಗುರುಗಳ ಸಂಚಾರ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 20 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 2:20 IST
Last Updated : 20 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 2:20 IST
Haveri

