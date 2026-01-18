ಭಾನುವಾರ, 18 ಜನವರಿ 2026
ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ದಕ್ಕದ ‘ಹೈಟೆಕ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ’

ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾದ ರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿ | ಇನ್ನೂ ಮುಗಿಯದ ಕಾಮಗಾರಿ | ಕೆಎಚ್‌ಬಿಯಿಂದ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಳಂಬ
ಸಂತೋಷ ಜಿಗಳಿಕೊಪ್ಪ
Published : 18 ಜನವರಿ 2026, 3:26 IST
Last Updated : 18 ಜನವರಿ 2026, 3:26 IST
ಹೈಟೆಕ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಟೈಲ್ಸ್‌ ಅಳವಡಿಕೆ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಬೇಗನೇ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಡ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸುವುದಾಗಿ ಕೆಎಚ್‌ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ
ಮಾಲತೇಶ ಪಾಟೀಲ ರೇಷ್ಮೆ ಇಲಾಖೆ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕ
Haveri

