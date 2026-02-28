ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು: ಬಸ್‌ ಹೊಗೆ, ಹೈರಾಣಾದ ಜನ

<p><strong>ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು</strong>: ಇಲ್ಲಿಯ ಕೇಂದ್ರ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಗಮಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಸ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೊಗೆಯನ್ನು ಹೊರಗೆ ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದು, ಕಿರಿದಾದ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ನಿತ್ಯವೂ ಯಾತನೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ವಾಕರಸಾಸಂ (ವಾಯುವ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ) ನಿಲ್ದಾಣದೊಳಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ 1,100 ಬಸ್ಗಳು ಬಂದು, ಹೊರಗೆ ಹೋಗುತ್ತವೆ. ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು ಘಟಕದ 135 ಬಸ್ಗಳೂ ಇದೇ ನಿಲ್ದಾಣದ ಮೂಲಕ ಸಂಚರಿಸುತ್ತವೆ.</p>.<p>ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಕಿರಿದಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಸಂಚಾರದ ವೇಳೆ ವಿಪರೀತ ಹೊಗೆ ಉಗುಳುವ ಬಸ್ಗಳಿಂದ ಮಾಲಿನ್ಯ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದೊಳಗೆ ಹೊಗೆಯಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಕಣ್ಣು ಉರಿ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪ ದಿನೇ ದಿನೇ ಏರುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರ ನಡುವೆ ಹೊಗೆಯೂ ಜನರನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ಬಸ್ಗಳ ಹೊಗೆ ನಿಲ್ದಾಣದೊಳಗೆ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಹೊಟೇಲ್ ಮತ್ತು ಅಂಗಡಿಯೊಳಗೂ ಅವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಹಳೇ ಬಸ್ಗಳು ಪದೇ ಪದೇ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷದಿಂದ ಕೆಟ್ಟು ನಿಲ್ಲುತ್ತಿವೆ. ಅಂಥ ಬಸ್ಗಳು ಸಂಚರಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೊಗೆ ಬಿಡುತ್ತಿವೆ. ಹೊಗೆ ಮತ್ತು ಶೌಚಾಲಯದ ವಾಸನೆಯಿಂದ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಜನರು ಮೂಗು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ನಿಲ್ಲುವ ಸ್ಥಿತಿಯಿದೆ.</p>.<p>ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರಿನಿಂದ ತುಮ್ಮಿನಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಚಲಿಸುವ ಬಸ್ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಹೊಗೆ ಉಗುಳುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಮೂಗು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಬಸ್ ಬಳಿ ಓಡಾಡುವಂತಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಬಸ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಜನರಿಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿಯುಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿವೆ.</p>.<p>ದಾವಣಗೆರೆ - ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು, ಹಾವೇರಿ - ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು ಮತ್ತು ತುಮ್ಮಿನಕಟ್ಟಿ, ಮೇಡ್ಲೇರಿ, ಗುತ್ತಲ ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುವ ಹಲವು ಬಸ್ಗಳು, ವಿಪರೀತ ಹೊಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಡಿಪೊ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಿಗೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ತಗ್ಗಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಮೌನವಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಜನರು ದೂರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುವ ಪ್ರತಿ ವಾಹನಕ್ಕೂ ಹೊಗೆ ತಪಾಸಣೆ ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ಹೊಗೆಯುಗುಳುವ ಬಸ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಹೇಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ನೀಡುವವರ ಮೇಲೆಯೇ ಅನುಮಾನ ಮೂಡುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ಜನರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಬಸ್ ಚಾಲಕರೊಬ್ಬರು ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಡಿಪೊದಲ್ಲಿ 1ರಿಂದ 10ನೇ ತಾರೀಖಿನೊಳಗೆ ಬಸ್ಗಳ ಹೊಗೆ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಅದರ ನಡುವೆಯೇ ಕೆಲ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಿ, ಹೊಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರಿನಲ್ಲಿ 15 ಲಕ್ಷ ಕಿಲೊ ಮೀಟರ್ ಕ್ರಮಿಸಿ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ಸುಮಾರು 10 ಬಸ್ಗಳಿವೆ. ಹೊಸ ಬಸ್ಗಳು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರಿಂದ, ಹಳೇ ಬಸ್ಗಳನ್ನೇ ಓಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ವೇಗದ ಮಿತಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚು ವೇಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಾಗ, ಹೆಚ್ಚು ಹೊಗೆ ಬರುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<div><blockquote>ವಾಕರಸಾಸಂ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಸ್ಗಳು ಹೊಗೆ ಉಗುಳುವ ಮೂಲಕ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಮಾರಕವಾಗುತ್ತಿರುವುದು ವಿಪರ್ಯಾಸ. ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಧ್ಯೇಯ. ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ ಜಾಗೃತಿ ವಹಿಸಬೇಕು </blockquote><span class="attribution">ಎಚ್.ಎಫ್. ಅಕ್ಕಿ ನೀಡ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ </span></div>.<div><blockquote>ಬಸ್ಗಳ ಹೊಗೆ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುವುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೊಗೆ ಬಿಡುವ ಬಸ್ಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ ಅವುಗಳ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬದಲಿ ಬಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು </blockquote><span class="attribution">ಆರ್. ಸಿ. ಪಾಟೀಲ ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು ಘಟಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ</span></div>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>