ಗುಲಬರ್ಗಾ ವಿವಿ ಘಟಿಕೋತ್ಸವ: ಅಕ್ಷತಾಗೆ ನಮೋಶಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ

<p><strong>ಆಳಂದ:</strong> ಪಟ್ಟಣದ ಸಂಬುದ್ಧ ಕಲಾ, ವಿಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ವಾಣಿಜ್ಯ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಅಕ್ಷತಾ ಅಂಬಾರಾಯ ದಾಭಾ ಅವರು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ಪದವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಗುಲಬರ್ಗಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ 43ನೇ ಘಟಿಕೋತ್ಸವದ ಗಂಗಾಧರ ನಮೋಶಿ ಸ್ಮಾರಕ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜಮಗಾ(ಜೆ) ಗ್ರಾಮದ ಅಕ್ಷತಾ ಅವರು ಬಿ.ಎ. 5ನೇ, 6ನೇ ಸೆಮೆಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಧನೆಗೆ ಈ ಗೌರವ ಲಭಿಸಿದೆ.</p>.<p><strong>ಮುಸ್ಕಾನ್ ಸಾಧನೆ:</strong> ಸಂಬುದ್ಧ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಮುಸ್ಕಾನ್ ಸೈಫಾನ್ ನದಾಫ್ ಪಡಸಾವಳಿ ಅವರು ಕಳೆದ ಪದವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ 88.14 ಪ್ರತಿಶತ ಅಂಕದೊಂದಿಗೆ ಗುಲಬರ್ಗಾ ವಿವಿ ಮಟ್ಟದ ಪದವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ೮ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಲಭಿಸಿದೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>