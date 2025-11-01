ಶನಿವಾರ, 1 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictkalaburagi
ADVERTISEMENT

ಚಿಂಚೋಳಿ: ಬಿಸಿಲ ನಾಡಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಬೇಸಾಯ

ಜಗನ್ನಾಥ ಡಿ. ಶೇರಿಕಾರ
Published : 1 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:40 IST
Last Updated : 1 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:40 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಫಲವತ್ತಾದ ಭೂಮಿ, ಯಥೇಚ್ಚ ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಹಾಗೂ ಪೂರಕ ವಾತಾವರಣದಿಂದ ರೈತರು ಅಡಿಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ
ರಾಜಕುಮಾರ ಗೋವಿನ್, ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೆಶಕ
Chincholi

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT