ಭಾನುವಾರ, 21 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
KOA Awards: 18 ಸಾಧಕರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ಇಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ: ಉನ್ನತಿ, ಆಯುಷ್‌, ನಿಖಿಲ್‌ಗೆ ಗೌರವ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 21 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 0:30 IST
Last Updated : 21 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 0:30 IST
ಆಯುಷ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ
ಆಯುಷ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ
ಪ್ರಣವಿ ಅರಸ್‌ 
ಪ್ರಣವಿ ಅರಸ್‌ 
