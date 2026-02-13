ಪ್ರೊ ಲೀಗ್ ಹಾಕಿ: ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾಕ್ಕೆ ದಾಖಲೆ ಜಯ

<p><strong>ರೂರ್ಕೆಲಾ: ಆ</strong>ತಿಥೇಯ ಭಾರತ ತಂಡವು ಪ್ರೊ ಲೀಗ್ ಹಾಕಿ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ತಂಡದ ಕೈಲಿ 0–8 ಗೋಲುಗಳ ದಾಖಲೆ ಅಂತರದ ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸಿತು. ಈ ಬಾರಿಯ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಎರಡನೇ ಸೋಲು ಎನಿಸಿತು.</p>.<p>ಬಿರ್ಸಾ ಮುಂಡಾ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಋತುವಿನ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಬುಧವಾರ ಪ್ರಬಲ ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ಕೈಲಿ 2–1 ಗೋಲುಗಳ ಸೋಲು ಕಂಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ತಂಡ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಆಟವಾಡಿ ದಾಖಲೆ ಅಂತರದ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿತು. ಈ ಭಾರಿ ಹಿನ್ನಡೆ ತಂಡದ ಮೇಲೆ ಅತೀವ ಒತ್ತಡ ಹೇರಿದೆ.</p>.<p>ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ವಿರುದ್ಧ ರಕ್ಷಣೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಹುಳುಕುಗಳು ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಗಾಢವಾಗಿ ಕಂಡವು.</p>