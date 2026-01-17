ಶನಿವಾರ, 17 ಜನವರಿ 2026
ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ: ಬಿ.ಆರ್‌.ಛಾಯಾ ಗಾಯನ, ತಲೆದೂಗಿದ ಜನ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 17 ಜನವರಿ 2026, 6:35 IST
Last Updated : 17 ಜನವರಿ 2026, 6:35 IST
ಎನ್‌ವಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು –ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ: ತಾಜುದ್ದೀನ್‌ ಆಜಾದ್
ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉಳಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಈಗ 30ನೇ ವಸಂತ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಸರಸ್ವತಿ ಉತ್ಸವ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಆರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು
–ಗೌತಮ ಆರ್. ಜಹಾಗೀರದಾರ, ನೂತನ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
Kalaburagi

