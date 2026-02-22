ಭಾನುವಾರ, 22 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಕಲಬುರಗಿ: ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳದ ಕಾರ್ಖಾನೆ; ಆಕ್ರೋಶ

ಬಾಕಿ ಹಣ, ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡದಿದ್ದರೆ ಭೂಮಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲ್ಲ, ರೈತರ ಆಕ್ರೋಶ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 22 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 0:14 IST
Last Updated : 22 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 0:14 IST
ಎಕರೆಗೆ ₹12ಲಕ್ಷ ದರ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡುವ ಮುಂಚೆ ಕಂಪನಿಯು ರೈತರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪಡೆಯದೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೂ ತರದೆ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ಮೋಸವಾಗಿರುವುದು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ.
- ಎಂ.ವೈ ಪಾಟೀಲ, ಶಾಸಕ 
