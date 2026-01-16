ಶುಕ್ರವಾರ, 16 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictkalaburagi
ADVERTISEMENT

ಗುಲಬರ್ಗಾ ವಿವಿ ಸುತ್ತೋಲೆಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ‘ಸುಸ್ತು’

ಹಿಂದಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮುಗಿಯುವ ಮೊದಲೇ ಮುಂದಿನ ತರಗತಿ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಆದೇಶ
ಓಂಕಾರ ಬಿರಾದಾರ
Published : 16 ಜನವರಿ 2026, 6:51 IST
Last Updated : 16 ಜನವರಿ 2026, 6:51 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ರಮೇಶ ಲಂಡನಕರ್
ರಮೇಶ ಲಂಡನಕರ್
ಹೇಮಂತ
ಹೇಮಂತ
ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅವಧಿಯ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಬೇಕು
ಹೇಮಂತ ಎಬಿವಿಪಿ ವಿಭಾಗೀಯ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ಕುಲಪತಿಗಳ ಜೊತೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಆರಂಭಿಸುವ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಮುಂದೂಡಲಾಗುವುದು
ರಮೇಶ ಲಂಡನಕರ್‌ ಕುಲಸಚಿವ
KalaburagiUniversities

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT