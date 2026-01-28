ಬುಧವಾರ, 28 ಜನವರಿ 2026
ವಿಳಂಬ: ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ಹ್ಯಾಂಡ್‌ಬಾಲ್‌ ಅಂಗಣದ ಕಾಮಗಾರಿ

ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್‌ನಿಂದ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯುಡಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ ವರ್ಗಾವಣೆ
ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಪಾರೇಗಾಂವ
Published : 28 ಜನವರಿ 2026, 7:03 IST
Last Updated : 28 ಜನವರಿ 2026, 7:03 IST
ಹ್ಯಾಂಡ್‌ಬಾಲ್‌ ಅಂಗಣವಿಲ್ಲದೆ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಶೀಘ್ರ ಅಂಗಣ ನಿರ್ಮಿಸಿದರೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ.
– ನವೀನ್‌ ನವಲಗಿರಿ, ಆಟಗಾರ
ಎರಡು ಬಾರಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ದೇನೆ. ಈ ವರ್ಷ ಮೈದಾನ ಅಗೆದಿದ್ದರಿಂದ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ.
– ಅಸ್ಮಿತಾ ಸಂತೋಷ, ಆಟಗಾರ್ತಿ
Kalaburagi

