ಭಾನುವಾರ, 18 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictkalaburagi
ADVERTISEMENT

‘ಭಾಷೆಗಳು ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದೇ ಸಾರ್ಥಗಳ ಮೂಲಕ’

ಪಾಲಿ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳ ವಿತರಣೆ; ಸದ್ಯೋಜಾತ ಭಟ್ಟ ಮಾಹಿತಿ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 18 ಜನವರಿ 2026, 7:15 IST
Last Updated : 18 ಜನವರಿ 2026, 7:15 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಭಾಷೆ ಬದುಕಲು ಲಿಪಿ ಬೇಕು. ಲಿಪಿಗಳಿಂದ ಭಾಷಾ ಪ್ರಸರಣಕ್ಕೆ ನಾಂದಿಯಾಯಿತು. ಪಾಲಿ ಲೋಕವೇ ಬೌದ್ಧ ಲೋಕ. ಗುಲಬರ್ಗಾ ವಿವಿಯಿಂದಲೂ ಪಾಲಿಲಿಪಿಯ ದೂರಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ
ಪ್ರೊ.ಶಶಿಕಾಂತ ಎಸ್‌. ಉಡಿಕೇರಿ, ಗುಲಬರ್ಗಾ ವಿವಿ ಕುಲಪತಿ
Kalaburagi

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT