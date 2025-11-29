<p><strong>ಕಲಬುರಗಿ:</strong> ನಗರದಿಂದ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳನ್ನು ತಂದು ಬಿಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತು ತಂದಿದ್ದ ಗಾಡಿ ತಡೆದು ಉದನೂರ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಶುಕ್ರವಾರ ದಿಢೀರ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>ಅಹವಾಲು ಆಲಿಸಲು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದ ಶಾಸಕ ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು ಪಾಟೀಲ ಹಾಗೂ ಮೇಯರ್ ವರ್ಷಾ ಜಾನೆ ಅವರಿಗೆ ಘೇರಾವ್ ಹಾಕಿ ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು.</p>.<p>‘ರೊಟ್ಟಿ ಬುತ್ತಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದರೆ ಊಟವೆಲ್ಲವೂ ನಾಯಿಗಳು ಕಬಳಿಸುತ್ತಿವೆ. ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಲೂ ಭಯವಾಗುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>‘ನಾಯಿ ಶೆಡ್ ಸಮೀಪವೇ ನಮ್ಮ ಹೊಲ ಇದೆ. ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಸಾಕು ಡಜನ್ ನಾಯಿಗಳು ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ನುಗ್ಗಿ ಬರುತ್ತವೆ. ನಮ್ಮ ಜೀವ ಹೋದರೆ ಯಾರು ಕೊಡ್ತೀರಿ? ಊರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು, ಮಹಿಳೆಯರು ಸೇರಿದಂತೆ ಯಾರೂ ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರೇ ಅಡ್ಡಾಡದಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯಿದೆ. ಕೂಡಲೇ ಇಲ್ಲಿನ ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದರು.</p>.<p>‘ಇದೇ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಮೂರು ಸಲ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರತಿ ಸಲ ಭರವಸೆ ಕೊಡೋದು, ಅದನ್ನು ಗಾಳಿಗೆ ತೂರಿ ಮತ್ತೆ ನಾಯಿಗಳನ್ನು ತಂದು ಬಿಡುತ್ತಿರುವುದು ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ನಾವು ಬದುಕಬೇಕಾ ಇಲ್ಲವೇ ಊರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಕಾ ಹೇಳಿ’ ಎಂದು ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು.</p>.<p>‘ಇಷ್ಟು ದಿನ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಇನ್ನೊಂದು 10 ದಿನ ಸಮಯ ಕೊಡಿ. ನಾಯಿಗಳ ಸ್ಥಳಾಂತರಕ್ಕೆ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು’ ಎಂದು ಮೇಯರ್ ವರ್ಷಾ ಜಾನೆ ಮನವೊಲಿಕೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದರು. </p>.<p>‘ಹೊಸ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ತನಕವೂ ನಾಯಿಗಳ ಸ್ಥಳಾಂತರಕ್ಕೆ ಏನೂ ಕ್ರಮವಹಿಸಿಲ್ಲ. 10 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಾಯಿ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುತ್ತೀರಿ? ಇದು ಕಣ್ಣೊರೆಸುವ ತಂತ್ರ’ ಎಂದು ಪ್ರತಿಭಟನಕಾರರು ಟೀಕಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಕುಮಾರ ಬಿರಾದಾರ, ರವಿ ಪಾಟೀಲ, ವಿಶ್ವನಾಥ ಪಾಟೀಲ, ಹನಮಂತ್ರಾಯ ಕಪನೂರ, ಹಜರತಸಾಬ್, ಶುಭಾಷಚಂದ್ರ ಮುಲಗೆ, ವಿಠಲ ಚವಾಣ, ಬಸವರಾಜ, ಸತೀಶ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ, ಶಿವಪುತ್ರಪ್ಪ ಪಾಟೀಲ, ಭೀಮಣ್ಣ ಶೇರಿಕರ, ರೇವಣಸಿದ್ಧ ದುದನಿ, ಪ್ರಸನ್ನ ಶೇರಿಕರ, ಮಾಂತೇಶ ಪಾಟೀಲ, ಶರಣು, ಗುಂಡು ಪೂಜಾರಿ, ಗುಂಡು ದೇವಣ್ಣಗಾವ್, ಜೈಭೀಮು ಕೊರಳ್ಳಿ, ರಾಣಪ್ಪ ಕೊರಳ್ಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯರು, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<div><blockquote>3 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 100 ನಾಯಿ ತಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಅತ್ತ ಹೋಗೋದೇ ತಡ ಇತ್ತ ಶೆಡ್ನಡಿ ನುಸುಳಿ ಹೊರ ಬರುವ ನಾಯಿಗಳು ಜನರಿಗೆ ಕಾಟ ಕೊಡುತ್ತಿವೆ </blockquote><span class="attribution">ಶಿವಪುತ್ರಪ್ಪ ಮಾಲಿಪಾಟೀಲ ನಂದಿಕೂರ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಸದಸ್ಯ</span></div>.<p><strong>ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಂದ 10 ದಿನಗಳ ಗಡುವು</strong> </p><p>ಶಾಸಕ ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು ಪಾಟೀಲರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮೇಯರ್ ವರ್ಷಾ ಜಾನೆ ಅವರು 10 ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಕೋರಿದಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಕೊನೆಗೂ ಒಪ್ಪಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಕೈಬಿಟ್ಟರು. ‘ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದಿಂದ ಹೊಸ ನಾಯಿಗಳನ್ನು ತರುವಂತಿಲ್ಲ. ಈಗ ಊರಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಡುತ್ತಿರುವ ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>