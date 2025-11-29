ಶನಿವಾರ, 29 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಕಲಬುರಗಿ| ನಾಯಿಗಳ ಕಾಟಕ್ಕೆ ಬೇಸತ್ತ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು: ಶಾಸಕ, ಪಾಲಿಕೆ ಮೇಯರ್‌ಗೆ ತರಾಟೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 29 ನವೆಂಬರ್ 2025, 7:37 IST
Last Updated : 29 ನವೆಂಬರ್ 2025, 7:37 IST
3 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 100 ನಾಯಿ ತಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಅತ್ತ ಹೋಗೋದೇ ತಡ ಇತ್ತ ಶೆಡ್‌ನಡಿ ನುಸುಳಿ ಹೊರ ಬರುವ ನಾಯಿಗಳು ಜನರಿಗೆ ಕಾಟ ಕೊಡುತ್ತಿವೆ
ಶಿವಪುತ್ರಪ್ಪ ಮಾಲಿಪಾಟೀಲ ನಂದಿಕೂರ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಸದಸ್ಯ
kalaburgiprotest

