ಕಾಳಗಿ: ಅತಿಥಿ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಿಂದ ಹಸಿರು ಕೊಡುಗೆ

ಕಾಳಗಿ ಕರಿಕಲ್ ತಾಂಡಾದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ
ಗುಂಡಪ್ಪ ಕರೆಮನೋರ
Published : 21 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 5:17 IST
Last Updated : 21 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 5:17 IST
ಮಹಾಂತೇಶ ಪಂಚಾಳ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಿಕ್ಷಕ ಕರಿಕಲ್ ತಾಂಡಾ
ಸಾವಿತ್ರಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗುರುಮಠಕಲ್ ಅತಿಥಿ ಶಿಕ್ಷಕಿ
ನನ್ನ ಪತಿ ಗಿಡಮರ ಬೆಳೆಸುವ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಪ್ರೇರಣೆ ನನಗಾಗಿ ನನ್ನ ಶಾಲೆಗೆ ಅಳಿಲು ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದೆನೆ. ಮಕ್ಕಳು ಖುಷಿಯಿಂದ ನೀರುಣಿಸುತ್ತಾರೆ
Kalaburagi

