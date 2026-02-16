ಸೋಮವಾರ, 16 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಸೇಡಂ | ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತಿಗಳಿಗೆ ಸಮ್ಮೇಳನಾಧ್ಯಕ್ಷವೇ ಗರಿ: ಮುಡಬಿ ಅಭಿಮತ

ಅವಿನಾಶ ಬೋರಂಚಿ
Published : 16 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 4:57 IST
Last Updated : 16 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 4:57 IST
ಒಬ್ಬ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕನಾಗಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿರುವ ಖುಷಿ ಹೇಗಿದೆ?

ನಾನು ಸಮ್ಮಳನಾಧ್ಯಕ್ಷನಾಗುವೆ ಎಂದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಊಹಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾನೊಬ್ಬ ಕನ್ನಡದ ಸೇವಕ. ನನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರಂತರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಅನೇಕ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃತಿ ಹಾಗೂ ಸೇವೆಗಳ ಅರ್ಹತೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂದೇ ಭಾವಿಸಿದ್ದೇನೆ.

ಪ್ರ

ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರ ಉತ್ಸವ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ನಿಮ್ಮ ಹಲವು ದಿನಗಳ ಹೋರಾಟ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನು?

ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಇದು ನನ್ನ ಹಕ್ಕೊತ್ತಾಯವಿದೆ. ಹಂಪಿ ಉತ್ಸವದಂತೆ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರ ಉತ್ಸವ ನಡೆದರೆ ಸಾಹಿತಿ, ಕಲಾವಿದರಿಗೆ, ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಸಿಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೇದಿಕೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತವೆ.

ಪ್ರ

ಗಡಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಮೇಲೆ ಅನ್ಯಭಾಷೆಯ ಪ್ರಭಾವ ಇದೆ ಎಂದೆನಿಸುತ್ತದೆಯಾ?

ಖಂಡಿತ. ಪ್ರಭಾವ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕಿಂತ ಗಡಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಬಳಕೆ ಕಮ್ಮಿಯಿದೆ. ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದ ಆಳಂದ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದ ಸೇಡಂ ಗಡಿಭಾಗವೇ. ಗಡಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ (ಆಳಂದ)ಮರಾಠಿ ಮತ್ತು (ಸೇಡಂ) ತೆಲುಗು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆಯಾದರೂ ಪೂರ್ಣ ಕಮ್ಮಿಯಾಗಿಲ್ಲ.

ಪ್ರ

ಯುವ ಜನತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂದೇಶವೇನು?

ಆಧುನಿಕ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯುವಕರು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಹೊಸ ಗಾಳಿಗೆ ಮಾರು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಿರೋಧಿ ನಾನಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಬಳಸುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಝೇಂಕಾರವಿರಲಿ. ಮಾಡುವ ರೀಲ್ಸ್, ಡೈಲಾಗ್ ಕನ್ನಡದ್ದೇ ಆಗಿರಲಿ. ಕನ್ನಡದ ಅನೇಕ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡದ ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ಪಸರಿಸಲಿ.

ಶಿಕ್ಷಕ ಮುಡಬಿಗೊಲಿದ ಸಮ್ಮೇಳನಾಧ್ಯಕ್ಷ ಗರಿ
ಮುಡಬಿ ಗುಂಡೇರಾಯ ಅವರು ಸೇಡಂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೋಡ್ಲಾ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊಡಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಂದೆ ಅಂಬಾರಾವ ತಾಯಿ ಮಹಾಂತಬಾಯಿ. ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾಗಿ ನಂತರ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡವರು. ಕಸಾಪ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಹಾಗೂ 9ನೇ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದವರು. ಸೇಡಿಂಬ ದುರ್ಗದ ಶಾಸನಗಳು ಸೇಡಂ ತಾಲ್ಲೂಕು ದರ್ಶನ ಮನ್ನೇದಡಿ ಸಾಸಿರ ನಾಡು ಕಾಳಗಿ ಕಾಳೇಶ್ವರ ಸೇರಿದಂತೆ 20ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
