ಭಾನುವಾರ, 25 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictkalaburagi
ADVERTISEMENT

ದೆಹಲಿ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪರೇಡ್‌ಗೆ ಮೋತಕಪಲ್ಲಿ ಯುವ ಕಲಾವಿದ ಎಸ್.ಅನೀಲಕುಮಾರ ಆಯ್ಕೆ

ಅವಿನಾಶ ಬೋರಂಚಿ
Published : 25 ಜನವರಿ 2026, 6:46 IST
Last Updated : 25 ಜನವರಿ 2026, 6:46 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ನಮ್ಮೂರಿನ ಯುವ ಕಲಾವಿದ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಪರೇಡ್‌ನಲ್ಲಿ ನಾದಸ್ವರ ನುಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ತೆರಳುತ್ತಿರುವುದು ಹೆಮ್ಮೆ ಮತ್ತು ಸಂತಸದ ಸಂಗತಿ
ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಚಂಡರಕಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥ
Republic Day

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT