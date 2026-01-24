ಶನಿವಾರ, 24 ಜನವರಿ 2026
kalaburagi
ಸೂರು ವಂಚಿತ ಬಡವರಿಗೆ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಲೇಔಟ್‌

ಭಕ್ತಂಪಳ್ಳಿ: ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನರಿಗೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಿ ನೂತನ ಬಡಾವಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ
ಜಗನ್ನಾಥ ಡಿ. ಶೇರಿಕಾರ
Published : 24 ಜನವರಿ 2026, 2:57 IST
Last Updated : 24 ಜನವರಿ 2026, 2:57 IST
Kalaburagi

