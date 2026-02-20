ಶುಕ್ರವಾರ, 20 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictkalaburagi
ADVERTISEMENT

ಅಂತರರಾಜ್ಯ ಬೈಕ್‌ ಕಳ್ಳರಿಬ್ಬರ ಬಂಧನ: ₹12.60 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ 14 ಬೈಕ್‌ಗಳು ವಶಕ್ಕೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 20 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 5:54 IST
Last Updated : 20 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 5:54 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಗ್ರಾಹಕರು ದಾಖಲೆ ಇಲ್ಲದ ಹಾಗೂ ನಂಬರ್‌ ಪ್ಲೇಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲದ ಕಡಿಮೆ ದುಡ್ಡಿಗೆ ಸಿಗುವ ಯಾವುದೇ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಾರದು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ
ಶರಣಪ್ಪ ಎಸ್‌.ಡಿ. ನಗರ ಪೊಲೀಸ್‌ ಕಮಿಷನರ್‌
biketheft

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT