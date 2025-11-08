ಶನಿವಾರ, 8 ನವೆಂಬರ್ 2025
ವಂದೇ ಮಾತರಂ ದೇಶ ಭಕ್ತಿಯ ಪ್ರತೀಕ: ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ಡಾ.ಉಮೇಶ ಜಾಧವ

ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ‘ವಂದೇ ಮಾತರಂ@150’ ಸಮಾರಂಭ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 8 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:32 IST
Last Updated : 8 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:32 IST
ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಗೀತೆಗೆ ಇದೀಗ 150 ವರ್ಷಗಳು ಸಂದಿವೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗೀತೆಯಾಗಿರುವ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ಜನ ಗಣ ಮನಕ್ಕೆ ಸರಿಸಮಾನವಾದ ಗೀತೆಯಾಗಿದೆ
–ಅಮರನಾಥ ಪಾಟೀಲ, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ
Kalaburagi

