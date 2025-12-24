ಬುಧವಾರ, 24 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಜನಪದ ಕಲಾವಿದೆ, ನಾಟಿ ವೈದ್ಯೆ, ಸೂಲಗಿತ್ತಿಗೆ ಒಲಿದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾನಪದ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಗೌರವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾದ ಅಮ್ಮಣಿ
ಕೆ.ಎಸ್.ಗಿರೀಶ್
Published : 24 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 6:30 IST
Last Updated : 24 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 6:30 IST
ಜನಜಾಗೃತಿ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮಣಿ ಅವರು ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವುದು
ಬೀದಿನಾಟಕವೊಂದರಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಮ್ಮಣ್ಣಿ
Kodagu

