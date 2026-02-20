ಶುಕ್ರವಾರ, 20 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಎ.ಐ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ‘ಜಿ.ಐ’ ಕಾಫಿಯ ಪರಿಮಳ

ಭಾರತೀಯ ಕಾಫಿ ಸವಿದ ಗೂಗಲ್ ಸಿಇಒ ಸುಂದರ್ ಪಿಚೈ
ಕೆ.ಎಸ್.ಗಿರೀಶ್
Published : 20 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 0:06 IST
Last Updated : 20 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 0:06 IST
ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಎ.ಐ (ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ) ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಕಾ‍ಫಿ ಮಂಡಳಿಯ ಮಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ಕಂಪ‍ನಿಯ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ  ಸುಂದರ್ ಪಿಚೈ ಅವರು ಕಾಫಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು
Kodagu

