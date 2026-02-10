ಮಂಗಳವಾರ, 10 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಹಸಿರ ಐಸಿರಿ ಐಗೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮದ ನುಡಿಜಾತ್ರೆ: ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಸಂಪನ್ನ

ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ
ಕೆ.ಎಸ್.ಗಿರೀಶ್
Published : 10 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 7:19 IST
Last Updated : 10 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 7:19 IST
ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಸಾಹಿತ್ಯಾಸಕ್ತರು
ಕಾಫಿ ಬೆಳೆಗಾರರಾದ ವಿನೋದ್ ಶಿವಪ್ಪ ಅವರು ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಸಾಕಮ್ಮನವರ ನೆನಪಿನ ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರವನ್ನು ಸೋಮವಾರ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು
