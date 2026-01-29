ಗುರುವಾರ, 29 ಜನವರಿ 2026
ದುಬಾರಿ ದರ, ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ; ಕಠಿಣ ಕ್ರಮದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ ಎಸ್‌ಪಿ

ಮಾಂದಲ್‌ಪಟ್ಟಿ ಜೀಪು ಚಾಲಕರ, ಮಾಲೀಕರೊಂದಿಗೆ ಸಭೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 29 ಜನವರಿ 2026, 7:17 IST
Last Updated : 29 ಜನವರಿ 2026, 7:17 IST
Kodagu

