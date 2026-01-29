ಗುರುವಾರ, 29 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictkodagu
ADVERTISEMENT

ನಗರಸಭೆ ಬಜೆಟ್‌ನ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆ: ಸಾರ್ವಜನಿಕರೊಬ್ಬರಷ್ಟೇ ಸಭೆಗೆ ಹಾಜರು

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 29 ಜನವರಿ 2026, 7:16 IST
Last Updated : 29 ಜನವರಿ 2026, 7:16 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡ ಬೈ ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮಾತನಾಡಿದರು
ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡ ಬೈ ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮಾತನಾಡಿದರು
Kodagu

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT