ಮಂಗಳವಾರ, 2 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಕೊಡಗು | ಪುತ್ತರಿ ಹಬ್ಬ: ಕೋಲಾಟದ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಮಂದ್‌ ಸಿದ್ಧ

ಪುತ್ತರಿ (ಹುತ್ತರಿ) ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಎರಡೇ ದಿನ ಬಾಕಿ
ಸಿ.ಎಸ್.ಸುರೇಶ್
Published : 2 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:16 IST
Last Updated : 2 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:16 IST
ನಾಪೋಕ್ಲುವಿನ ನೂರಂಬಾಡ ಕೋಲ್ ಮಂದ್‌ನಲ್ಲಿ ಪುತ್ತರಿ ಕೋಲಾಟಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಬೇತು ಮಕ್ಕಿ ಶಾಸ್ತಾವು ದೇವಾಲಯದಿಂದ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ತಕ್ಕ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ದೇವರ ತಿರುವಾಭರಣದೊಂದಿಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿರುವುದು (ಸಂಗ್ರಹ ಚಿತ್ರ)
ಗಣೇಶ್
Kodagu

