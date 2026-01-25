ಭಾನುವಾರ, 25 ಜನವರಿ 2026
2 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೆಟ್ಟು ನಿಂತ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 25 ಜನವರಿ 2026, 5:51 IST
Last Updated : 25 ಜನವರಿ 2026, 5:51 IST
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ಕೆಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಕೆಲಸ. ಕಾರ್ಯ ಬಿಟ್ಟು ಬೇತಮಂಗಲ ಹಾಗೂ ಕ್ಯಾಸಂಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೀರು ತರುವ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಎದುರಾಗಿದೆ
ರಾಧಮ್ಮ ಮಹಿಳೆ ನಾಗಲೇಹಳ್ಳಿ
ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಒಂದು ಬಾರಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹಣದಲ್ಲಿ ದುರಸ್ತಿಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಟ್ಟು ನಿಂತಿದ್ದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲಾಗಿದೆ
ಗಂಗಾಧರ್ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಸದಸ್ಯರು ನಾಗಲೇಹಳ್ಳಿ
kolar

