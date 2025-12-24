ಬುಧವಾರ, 24 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictkolar
ADVERTISEMENT

ಕೆಜಿಎಫ್‌: ಕಿಸ್‌ಮಸ್‌ ಆಚರಣೆಗೆ ಭರದ ಸಿದ್ಧತೆ

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕುಟೀರ ನಿರ್ಮಾಣ
ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ
Published : 24 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 7:51 IST
Last Updated : 24 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 7:51 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಚರ್ಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಕ ದೀಪಾಲಂಕಾರ
ಚರ್ಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಕ ದೀಪಾಲಂಕಾರ
ಬಿ.ಎಂ. ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಶಫರ್ಡ್ ಗುಡಿಸಲು ತಯಾರು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯ
ಬಿ.ಎಂ. ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಶಫರ್ಡ್ ಗುಡಿಸಲು ತಯಾರು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯ
ಕೆಜಿಎಫ್ ರಾಬರ್ಟ್‌ಸನ್ ಪೇಟೆಯ ಎಂ.ಜಿ.ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಬ್ಬದ ಸಂಬಂಧ ಮಂಗಳವಾರ ಗ್ರಾಹಕರು ಅಲಂಕಾರಿಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿರುವುದು 
ಕೆಜಿಎಫ್ ರಾಬರ್ಟ್‌ಸನ್ ಪೇಟೆಯ ಎಂ.ಜಿ.ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಬ್ಬದ ಸಂಬಂಧ ಮಂಗಳವಾರ ಗ್ರಾಹಕರು ಅಲಂಕಾರಿಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿರುವುದು 
ಅಲಂಕೃತ ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್‌ ಟ್ರೀ 
ಅಲಂಕೃತ ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್‌ ಟ್ರೀ 
kolar

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT