ಕೆಜಿಎಫ್‌ | ಚಪ್ಪಲಿಯಿಂದ ಅಧಿಕಾರಿ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ

<p><strong>ಕೆಜಿಎಫ್</strong>: ಆದಾಯ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಅನಗತ್ಯ ವಿಳಂಬ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕೋಪಗೊಂಡ ಅರ್ಜಿದಾರರೊಬ್ಬರು ಕಂದಾಯ ನಿರೀಕ್ಷಕರ ಮೇಲೆ ಚಪ್ಪಲಿಯಿಂದ ಹಲ್ಲೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದ ಘಟನೆ ಬುಧವಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಡಳಿತ ಸೌಧದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. </p>.<p>ಆ್ಯಂಡರ್ಸನ್ಪೇಟೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಟಾಕೀಸ್ ಸಮೀಪದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಆದಾಯ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಹಲವು ದಿನ ಕಳೆದರೂ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಮಂಜೂರು ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಆಕ್ರೋಶಗೊಂಡ ಅರ್ಜಿದಾರ, ಆಡಳಿತ ಸೌಧಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕಂದಾಯ ನಿರೀಕ್ಷಿಕ ಚಂದ್ರಮೋಹನ್ ಜೊತೆಗೆ ವಾಗ್ವಾದಕ್ಕೆ ಇಳಿದರು.</p>.<p>ಈ ವೇಳೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಚಂದ್ರಮೋಹನ್, ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಗಿದಿದೆ. ಆದರೆ, ಅರ್ಜಿದಾರರು ಬೆಂಗಳೂರು ನಿವಾಸಿ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಾಸವಿಲ್ಲದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಆದಾಯ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ನೀಡಿದರು. </p>.<p>ಇದರಿಂದ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕ್ರೋಧಗೊಂಡ ಅರ್ಜಿದಾರ, ಕಾಲಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಚಪ್ಪಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೊಡೆಯಲು ಹೋದರು. ಈ ವೇಳೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವರು ಬಂದು ಆತನನ್ನು ತಡೆದರು. ಆತಂಕಗೊಂಡ ಚಂದ್ರಮೋಹನ್ ಅವರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಭೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಶಾಸಕಿ ಎಂ. ರೂಪಕಲಾ ಶಶಿಧರ್ ಅವರ ಬಳಿ ತೆರಳಿ ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡರು. </p>.<p>ಈ ವೇಳೆ ಅರ್ಜಿದಾರರನ್ನು ಕರೆಸಿದ ಶಾಸಕಿ ರೂಪಕಲಾ, ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ತಿಳಿಹೇಳಿದರು. ಹೀಗಾಗಿ, ಅರ್ಜಿದಾರನು ಶಾಸಕರ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಬಳಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೋರಿದ್ದಾನೆ. </p>.<p>ಈ ಕುರಿತು ಕಂದಾಯ ನಿರೀಕ್ಷಿಕ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸದ ಕಾರಣ, ಪೊಲೀಸ್ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಎಚ್.ಜೆ. ಭರತ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p>