ಕೋಲಾರ-ಬೆಂಗಳೂರು ನೇರ ರೈಲು ಮಾರ್ಗ:‌ ರೈಲ್ವೆ ಖಾತೆ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಸೋಮಣ್ಣ ಭರವಸೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 22 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 7:18 IST
Last Updated : 22 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 7:18 IST
ಇನ್‌ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್‌ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಡಿದ ರೈಲ್ವೆ ಖಾತೆ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ವಿ.ಸೋಮಣ್ಣ
ಲೆವೆಲ್‌ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್‌ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆಗೆ ಸಚಿವ ಚಾಲನೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ‌ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಭೇದ ಬೇಡ. ಚುನಾವಣೆ ವೇಳೆ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡೋಣ. ಬದುಕಿದ್ದಾಗ ಏನಾದರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತು ‌ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಕು
ವಿ.ಸೋಮಣ್ಣ ರೈಲ್ವೆ ಖಾತೆ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ
railwayKolara

