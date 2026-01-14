ಬುಧವಾರ, 14 ಜನವರಿ 2026
ಮಾಲೂರು: ಶಾಲಾ ಬಸ್‌ ಉರುಳಿ 17 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗಾಯ

ತಲೆಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದಿರುವ ಐವರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 14 ಜನವರಿ 2026, 7:55 IST
Last Updated : 14 ಜನವರಿ 2026, 7:55 IST
ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಹಾಗೂ ಚಾಲಕನನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾದವರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲಾಗುವುದು. ಮಕ್ಕಳು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದು ಪೋಷಕರು ಭಯಪಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ
– ಕನ್ನಿಕಾ ಸಿಕ್ರಿವಾಲ್‌, ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್‌ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ
kolarAccident

