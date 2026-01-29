ಗುರುವಾರ, 29 ಜನವರಿ 2026
‘ನಿಜಮಹಾತ್ಮ ಬಾಬಾಸಾಹೇಬ್’ ನಾಟಕ: ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಕಲಾವಿದರ ಮನೋಜ್ಞ ಅಭಿನಯ

‘ನಿಜಮಹಾತ್ಮ ಬಾಬಾಸಾಹೇಬ್’ ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಭರಪೂರ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 29 ಜನವರಿ 2026, 8:17 IST
Last Updated : 29 ಜನವರಿ 2026, 8:17 IST
ಸಾಹಿತ್ಯ ಭವನದಲ್ಲಿ ನಾಟಕ ನೋಡಲು ಸೇರಿದ್ದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು
Drama

