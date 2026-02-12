ಗುರುವಾರ, 12 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಸಾಮರಸ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದೆ ಭಾರತೀಯ ಸೌಂದರ್ಯ: ಆರ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್‌ ಪ್ರಚಾರಕ ನರೇಂದ್ರ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 12 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 6:58 IST
Last Updated : 12 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 6:58 IST
ಆರ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್‌ ಪ್ರಚಾರಕ ನರೇಂದ್ರ ಹಿಂದೂ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಕರಿಬಸವ ಶ್ರೀ ಗುರುಶಾಂತವೀರ ಶ್ರೀ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು
ಭಾರತಮಾತೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ತಾಯಿ ಎಂಬುದರ ಅರಿವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನೆರೆ ರಾಜ್ಯಗಳ ಜನ ಜಗಳವಾಡುವಂತಾಗಿದೆ. ಸಹೋದರತ್ವ ಭಾವನೆ ಗಟ್ಟಿಯಾದರೆ ಇಂಥಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಾಧ್ಯ 
–ನರೇಂದ್ರ, ಆರ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್‌ ಪ್ರಚಾರಕ
