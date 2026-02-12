ಗುರುವಾರ, 12 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictkoppal
ADVERTISEMENT

ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಮಾನದಂಡವಿದೆಯೇ: ಎಸ್.ಎಂ. ಕಂಬಾಳಿಮಠ ಪ್ರಶ್ನೆ

ಕೊಪ್ಪಳ ‌ಬಂದ್: ಮುಕ್ತ ಚರ್ಚೆಗೆ ನಾಳೆ ಮಹತ್ವದ ಸಭೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 12 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 6:58 IST
Last Updated : 12 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 6:58 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Koppal

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT