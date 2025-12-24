ಬುಧವಾರ, 24 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಆಮೆಗತಿಯ ಕಾಮಗಾರಿ: ಸವಾರರಿಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿ

ದೂಳಿನಲ್ಲಿಯೇ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ವ್ಯಾಪಾರ–ವಹಿವಾಟು: ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಶಾಪ ಹಾಕುತ್ತಿರುವ ಜನ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 24 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 4:35 IST
Last Updated : 24 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 4:35 IST
ಕೂಡಲೇ ಇನ್ನುಳಿದ ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭ ಮಾಡಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು. ದೂಳಿನ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು
ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಜೆಇ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ
Koppala

