ವಿಚಾರಣಾಧೀನ ಕೈದಿಗಳ ತ್ಯಾಗಕ್ಕೆ ಶ್ಲಾಘನೆ

ಪತ್ರ ಬರೆದು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅಭಿನವ ಗವಿಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 18 ಜನವರಿ 2026, 4:50 IST
Last Updated : 18 ಜನವರಿ 2026, 4:50 IST
ಅಭಿನವ ಗವಿಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ
ವಿಚಾರಣಾಧೀನ ಕೈದಿಗಳು ಮನಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ ಸೇವೆ ಅವರ ಅಂತಃಕರಣವನ್ನು ಶುಚಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ಸನ್ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಬದುಕು ಹಸನುಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ
ಅಭಿನವ ಗವಿಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಗವಿಮಠ
Koppala

