ಗಾಂಧಿ ತತ್ವಕ್ಕೆ ಗುಂಡೊಡೆದಿದ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್: ಸಿ.ಟಿ.ರವಿ ಆರೋಪ

<p><strong>ಮಂಡ್ಯ</strong>: ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ, ಹಗರಣಗಳು ಹಲವಾರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಚಿವರಿಗೆ ಸುತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕಾರಣ ಅಯೋಮಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಸಿ.ಟಿ. ರವಿ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದರು. </p>.<p>ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೆದ್ದಾರಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದಾಗ ನಗರದ ಸ್ವರ್ಣಸಂದ್ರ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡ ಎಚ್.ಆರ್. ಅರವಿಂದ್ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಬಿಜೆಪಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಬುಧವಾರ ಅಭಿನಂದನೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಸುದ್ದಿಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೆಟ್ಟ ರಾಜಕಾರಣದಿಂದ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಅತ್ಯಾಚಾರ, ಡ್ರಗ್ಸ್, ದರೋಡೆ ಇವು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರಣವೇನು? ರೈತರ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕಿರುಕುಳ ಮುಂತಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸುದ್ದಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ದೂರಿದರು. </p>.<p>'ಗಾಂಧಿ ದೇಹಕ್ಕೆ ಗುಂಡೊಡೆದಿದ್ದು ಗೋಡ್ಸೆ, ಗಾಂಧಿ ತತ್ವಕ್ಕೆ ಗುಂಡೊಡೆದಿದ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್. ಗಾಂಧಿ ತತ್ವ ಮದ್ಯಪಾನ ನಿಷೇಧ ಆಗಬೇಕು, ಆದರೆ ಇವರು ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿಗಳೆಲ್ಲಾ ಅಕ್ರಮ ಮದ್ಯ ಸಿಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಗಾಂಧಿ ಸ್ವದೇಶಿಗೆ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟರೆ, ಇವರ (ಕಾಂಗ್ರೆಸ್) ನಾಯಕತ್ವನೇ ವಿದೇಶಿ. ಗಾಂಧಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯ ಪ್ರತಿರೂಪವಾದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಪ್ರತಿರೂಪವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡ ಎಚ್.ಆರ್. ಅರವಿಂದ್, ಸದಾನಂದ, ಚಂದಗಾಲು ಶಿವಣ್ಣ, ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇಂದ್ರೇಶ್, ವಿವೇಕ್, ಇಂಡುವಾಳು ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ, ಕೇಶವ್, ಸಿ.ಟಿ.ಮಂಜುನಾಥ್, ಒಬಿಸಿ ಆನಂದ್, ನಾಗನಂದ, ವೈರಮುಡಿ ಇದ್ದರು. </p>