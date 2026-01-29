ಗುರುವಾರ, 29 ಜನವರಿ 2026
ನಾಲೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ: ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 29 ಜನವರಿ 2026, 6:47 IST
Last Updated : 29 ಜನವರಿ 2026, 6:47 IST
ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೇಳಾಪುರ ಬಳಿ ನಾಲೆ ಏರಿ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಖರಾಬು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಬೇಲಿ ಹಾಕಿರುವುದು
Mandya

