ಮಂಡ್ಯ | 694 ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ!

ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 'ಬಗರ್ಹುಕುಂ ಸಕ್ರಮೀಕರಣ' ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ನೂರಾರು ಎಕರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನನ್ನು ಮಂಜೂರಾತಿ ಮಾಡಿ, ಸಾಗುವಳಿ ಚೀಟಿ ವಿತರಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖಾ ವರದಿ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಿದೆ. 

ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನನನ್ನು ಕಬಳಿಸುವ ದುರುದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ, ನಿಯಮ ಮತ್ತು ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾತಿಗೆ ಕ್ರಮವಹಿಸಿರುವುದು ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 

2022ರ ಜನವರಿ 1ರಿಂದ 2023ರ ಜೂನ್ 30ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾತಿಗೆ ಪರಿಗಣಿಸಿರುವ 694 ಅರ್ಜಿಗಳು 'ಬಗರ್ ಹುಕುಂ ಸಕ್ರಮೀಕರಣ ಸಮಿತಿ' ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ನಮೂದಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ 359 ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ 'ಮಂಜೂರಾತಿ ಆದೇಶ' ನೀಡಿ ಸಾಗುವಳಿ ಚೀಟಿ ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ. 335 ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಿಮ್ಮತ್ತು ಪಾವತಿಸಲು 'ನೋಟಿಸ್' ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಾಗುವಳಿ ಚೀಟಿ ವಿತರಿಸಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನು ಕಬಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು ಅರ್ಜಿಗಳು ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ 2024ರಲ್ಲಿ ಅಂದಿನ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಎಚ್.ಎಲ್. ನಾಗರಾಜು ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ 'ತನಿಖಾ ತಂಡ' ರಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ತನಿಖಾ ತಂಡವು 694 ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ವಿವರವಾದ ತನಿಖಾ ವರದಿ ನೀಡಿತ್ತು. 

ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಮೀನು:

ಕುಟುಂಬದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸದೇ ಅನೇಕ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಅಂದರೆ ತಂದೆ–ಮಗ, ಅತ್ತೆ–ಸೊಸೆ, ಗಂಡ–ಹೆಂಡತಿ ಹೀಗೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ. ದೊಡ್ಡ ಹಿಡುವಳಿದಾರರಿಗೂ ಜಮೀನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಪೌತಿದಾರರ (ಮೃತರ) ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸಾಗುವಳಿ ಚೀಟಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 

ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗೆ ಪತ್ರ: 

'ಆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ಗಳಾದ ಎಲ್.ಎಂ. ನಂದೀಶ್, ಕೆ.ಎಂ. ಸ್ವಾಮಿಗೌಡ, ಪ್ರಸನ್ನಕುಮಾರ್, ಎಫ್ಡಿಎ ಎನ್.ಪಿ. ಶಶಿಧರ್, ಎಸ್ಡಿಎಗಳಾದ ಬಿ.ಸಿ. ಸತೀಶ್, ಎ.ಡಿ. ಅಭಿನಂದನ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಅಕ್ರಮ ಭೂ ಮಂಜೂರಾತಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಲೋಪವೆಸಗಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಈ ನೌಕರರ ವಿರುದ್ಧ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಗತ್ಯ' ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕುಮಾರ ಅವರು 2025ರ ಮಾರ್ಚ್ 6ರಂದು ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. 

 ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಾಗುವಳಿ ಚೀಟಿ ವಿತರಣೆ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಡಿಸಿ ಪತ್ರ ಬಗರ್ಹುಕುಂ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನು 

ಕರ್ತವ್ಯದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡ ನಂತರವೂ ಸಹಿ!:  2022ರ ಮಾರ್ಚ್ 17ರಿಂದ 2023ರ ಜನವರಿ 10ರವರೆಗೆ ನಾಗಮಂಗಲ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಆಗಿದ್ದ ಎಲ್.ಎಂ. ನಂದೀಶ್ ಅವರು ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡ ನಂತರವೂ 4 ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಗುವಳಿ ಚೀಟಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತನಿಖಾ ತಂಡ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದೆ. 'ಬಗರ್ ಹುಕುಂ ಸಕ್ರಮೀಕರಣ ಸಮಿತಿಯು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಜಾ ಮಾಡಿರುವ 10 ಅರ್ಜಿಗಳಿಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಾಗುವಳಿ ಚೀಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೂಲ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ತಿದ್ದಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಬರೆದು 2 ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಗುವಳಿ ಚೀಟಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆಶ್ಚರ್ಯವೆಂದರೆ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ 2 ಪ್ರಕ