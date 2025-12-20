ಶನಿವಾರ, 20 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್ ತಯಾರಿ ಜೋರು! 30 ಮಳಿಗೆಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ, ಐಫೆಲ್ ಟವರ್‌ ಆಕರ್ಷಣೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 20 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 6:59 IST
Last Updated : 20 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 6:59 IST
ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್ ‘ಕಾರ್ನಿವಲ್‌’ ಅದ್ಭುತ ಲೋಕವನ್ನಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದನ್ನು ಶಾಪಿಂಗ್‌ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಮಾಡಬಹುದು.
– ಜೋಸೆಫ್ ಸರಸ್ವತಿಪುರಂ
