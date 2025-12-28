ಶನಿವಾರ, 27 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
Manuscript Preservation: ಹಸ್ತಪ್ರತಿ ರಕ್ಷಿಸಲು ‘ಜ್ಞಾನಭಾರತ್ ಮಿಷನ್’

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿವೆ 1,20,835 ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳು; ಮಾಹಿತಿ ಕೋರಿ ಸಿಎಸ್ ಪತ್ರ
ಎಂ.ಮಹೇಶ್
Published : 27 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 23:30 IST
Last Updated : 27 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 23:30 IST
ಶಾಲಿನಿ ರಜನೀಶ್ 
ಎಂ.ಕೆ. ಸವಿತಾ
ಲಭ್ಯವಿರುವ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳಲ್ಲಿರುವ ಜ್ಞಾನ ವಿವರವನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ
ಶಾಲಿನಿ ರಜನೀಶ್ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ಅಪ್ರಕಟಿತ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳಲ್ಲಿರುವ ಕೃತಿಗಳ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕಾಗಿ ಮೈಸೂರು ವಿ.ವಿಯ ಒಆರ್‌ಐ ಶೃಂಗೇರಿಯ ಶಾರದಾ ಪೀಠದೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ
ಎಂ.ಕೆ.ಸವಿತಾ ಕುಲಸಚಿವೆ ಮೈಸೂರು ವಿ.ವಿ
MysuruManuscript

